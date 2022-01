Matsuyama gagne le Sony Open de golf et égale le record de victoires pour un Asiatique

(Belga) Le Japonais Hideki Matsuyama a remporté dimanche le Sony Open grâce à un eagle en play-off et a égalé, avec sa huitième victoire dans le circuit nord-américain (PGA), le record de titres pour un joueur asiatique.

Matsuyama a scellé sa victoire sur un coup spectaculaire depuis le milieu du fairway, qui a atterri à un peu moins d'un mètre du drapeau. Il a ainsi coiffé sur le poteau l'Américain Russell Henley, qui était en tête à l'issue de chacun des deux précédents tours. Le Japonais égale ainsi le record du Sud-Coréen KJ Choi de titres en USPGA par un joueur d'origine asiatique, soit huit. "J'étais sur une lancée et je suis content que ça se soit passé comme ça", a déclaré Matsuyama. "Je suis aux anges". "Je suis vraiment heureux que ce soit le premier tournoi qu'un joueur japonais ait gagné", s'est-il aussi réjoui. Henley, qui avait remporté sur ce parcours le premier de ses trois titres dans ce circuit depuis ses débuts en 2013, s'est dit "déçu de perdre". "Cela fait mal, mais j'ai joué du bon golf. Je dois continuer à m'entraîner", a conclu l'Américain. Classement après le 4e et dernier tour (par 70): 1. Hideki Matsuyama (Jap) -23 (66-65-63-63) vainqueur en play-off 2. Russel Henley (USA) -23 (62-63-67-65) 3. Kevin Kisner (USA) -19 (68-64-65-64) . Seamus Power (Irl) -19 (63-68-65-65) 5. Michael Thompson (USA) -18 (63-67-69-63) . Lucas Glover (USA) -18 (67-66-64-65) 7. Keith Mitchell (USA) -17 (67-68-65-63) . Russel Knox (Eco) -17 (67-67-64-65) . Matt Kuchar (USA) -17 (64-65-67-67) . Adam Svensson (Can) -17 (64-67-65-67) ... (Belga)