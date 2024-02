Matteo Gryspeerdt, sorti de sa doublure, a "mis son expérience au service de l'équipe"

Longtemps retenu comme deuxième gardien des Indoor Red Lions, Matteo Gryspeerdt, est sorti de l'ombre pour illuminer de sa classe l'Euro indoor de hockey en salle, fin de semaine au Sportoase de Louvain. Le dernier rempart du club néerlandais des Zwart-Wit de Breda en extérieur et de l'Amicale Anderlecht en indoor a été déterminant dans l'acquisition de la médaille de bronze de la Belgique dimanche en battant les N.1 mondiaux et champions du monde autrichiens (7-6).

"Moi je ne me suis jamais senti comme doublure au sein de ce groupe", a réagi l'Anversois de bientôt 32 ans dans 3 jours. "Je fais partie de cette équipe depuis 2016, lorsque j'étais premier keeper et que l'on se battait pour sortir de la division B. Après, Romain Henet est arrivé, mais c'est l'équipe nationale, je respecte l'honneur de porter le maillot, même sur le banc. On avait un projet ambitieux de faire connaître une discipline qui reste ma passion. C'est la raison pour laquelle je suis toujours resté. Jamais je ne me suis vu comme remplaçant. Je savais qu'un jour mon moment viendrait. Après l'annonce de la blessure de Romain il y a 15 jours, j'étais prêt", a expliqué l'auditeur financier chez Deloitte.

"Je suis heureux que mon expérience a pu servir durant ce tournoi que j'estime avoir bien géré. Je pense que cela va à nouveau relancer quelque peu le hockey en salle. C'est difficile à comparer, mais l'extérieur est aussi passé par là, avec des hauts et des bas entre Londres et Rio ou Tokyo. Juste que l'on a dix ans de retard."