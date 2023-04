Matthew Fitzpatrick gagne le RBC Heritage au bout du suspense

Le dernier vainqueur de l'US Open, 28 ans, avait bouclé son dernier tour en 68 coups, trois sous le par, après quatre birdies et un bogey. L'Américain Jordan Spieth, vainqueur l'an passé, avait réussi un tour en 66 coups grâce à six birdies et un bogey. Les deux joueurs totalisaient ainsi 267 coups, 17 sous le par, après 72 trous. Un barrage devait donc les départager.

Sur les deux premiers trous supplémentaires, les deux joueurs ont terminé dans le par. Au troisième, Fitzpatrick réussissait le par qui lui offrait la victoire, Spieth devant se contenter du par.