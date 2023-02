Matthias Casse : "Aux championnats du monde, je dois gagner. Un point, c'est tout"

"Ce n'est pas gai de devoir ranger son kimono et de rentrer à la maison après une défaite au troisième tour, mais si à quelque chose malheur est bon, mieux vaut que cela arrive maintenant", a confié Matthias Casse. "Je sais que les attentes sont toujours élevées me concernant, mais les miennes le sont également. Les championnats du monde sont le grand objectif et ils arrivent assez tôt cette année, en mai déjà. D'ici là, je devrai être en bien meilleure forme et ce genre de chose ne pourra plus se produire. Aux championnats du monde, je dois gagner. Un point, c'est tout".

Après son titre mondial en 2021 et sa médaille de bronze aux JO de Tokyo, il fut battu l'an dernier en finale des Mondiaux à Tashkent en Ouzbekistan par son grand rival, le Géorgien Tato Grigalashvili, N.1 mondial. Matthias Casse sera revanchard et sait en tout cas ce qu'il veut améliorer dans son judo.

"Je veux étoffer mon arsenal, ajouter des choses ci et là. Je suis déjà un judoka assez complet, mais il y a toujours moyen de faire mieux. En judo, rien n'est figé. Ce sont surtout les détails qui doivent être améliorés. Le résultat ici ne change rien. Je suis toujours le même. Je ne dirai pas que je serai encore plus ambitieux et affamé, car je ne pense pas que ce soit possible. Là ne sera pas le problème. Mais qui n'avance pas recule. Et c'est hors de question".