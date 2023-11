Matthias Casse brigue un deuxième titre: "L'or a toujours meilleure saveur"

"Cette élimination prématurée fut une combinaison de plusieurs facteurs", a-t-il poursuivi. "Je manquais de vitesse, car j'avais soulevé beaucoup de fonte. L'objectif à ce moment-là était de devenir plus costaud. J'ai aujourd'hui pu transposer cette puissance en mouvements rapides et mon pic était dirigé vers ces championnats d'Europe. Je me sens prêt, je suis heureux sur les tatamis, et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas répondre présent."