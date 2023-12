Matthias Casse en argent à Tokyo : "Chouette de terminer l'année de cette manière"

"C'est clairement chouette de terminer l'année de cette manière, dans un tournoi parmi les plus relevés du calendrier", a confié Matthias Casse. "C'est la deuxième fois que j'y participe et je suis content d'être sur le podium, avec une belle médaille. Je suis satisfait de ma journée. J'ai atteint plusieurs objectifs que je m'étais fixés et je retire déjà les fruits des choses que je suis en train de travailler. Je parviens ainsi mieux tenir le kumikata, ce qui est très important, car cela me permet de mieux diriger l'adversaire. C'est positif".

Matthias Casse termine l'année 2023 par un nouveau podium, après s'être imposé aux Masters et au Grand Chelem d'Antalya et après avoir décroché la médaille d'argent aux championnats du monde à Doha. Même s'il s'est incliné en finale samedi, il était content d'avoir pu enfin se mesurer au Coréen Joonhwan Lee.