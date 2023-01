Matthias Casse et Gabriella Willems remportent le Judogi d'Or

(Belga) Matthias Casse, chez les messieurs, et Gabriella Willems, chez les dames, ont remporté le Judogi d'Or, le trophée qui récompense le meilleur judoka belge de l'année, lors d'une cérémonie organisée par la fédération belge de judo samedi à Estaimpuis.

En 2022, Casse a remporté la médaille d'argent lors des championnats d'Europe et du monde en -81 kg. Il a également décroché la médaille de bronze lors du Masters de fin de saison. "Cela fait plaisir d'être reconnu par le monde du judo belge comme le meilleur judoka de l'année", a confié Casse après avoir reçu son trophée des mains de Robert Van de Walle. Gabriella Willems a elle reçu le Judogi d'Or féminin après avoir notamment remporté deux médailles d'argent lors des Grands Chelems d'Abou Dhabi et de Bakou. Camille Sternon et Robbe Demets ont été récompensés chez les juniors. (Belga)