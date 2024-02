Matthias Casse gagne à Paris pour la 2e fois

Son éternel rival, le Géorgien Tato Grigalashvili, numéro 2 mondial, vainqueur à Paris l'an dernier, était absent cette année dans la capitale française.

Matthias Casse, 2e à Tokyo l'an dernier et vice-champion du monde à Doha 2023 et Tashkent 2022, ajoute un cinquième succès en Grand Chelem à son palmarès, le deuxième à Paris. Il s'était aussi imposé à Abou Dhabi (2021), Tel-Aviv (2022) et Antalya (2023).

L'Anversois entame ainsi par une belle performance une année 2024 où son objectif principal sera les Jeux Olympiques, également organisés dans la capitale française cet été. En 2021, Casse avait décroché la médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Tokyo.