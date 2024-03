Matthias Casse gagne à Tachkent son 6e Grand Chelem

Matthias Casse a remporté le Grand Chelem de judo de Tachkent en catégorie des moins de 81 kilos, samedi, en Ouzbékistan. Casse a battu en finale l'Autrichien Shamil Borchashvili, 9e mondial, sur pénalités, au golden score. Lors de son parcours, l'Anversois a notamment éliminé les deux derniers champions olympiques, le Russe Khasan Khalmurzaev et le Japonais Takanori Nagase.

Casse est venu à bout en finale de Borchashvili après un long combat, d'une durée de 10:32. Après 6:32 de prolongation, l'Autrichien a écopé d'un troisième shido, validant la victoire de Casse. Le Belge a remporté désormais quatre de ses cinq duels avec Borchashvili.

L'Anversois, 27 ans, remporte son sixième tournoi Grand Chelem. Cette saison, il s'est imposé à Paris. Son palmarès comprend une autre victoire à Paris, en 2020, et des succès à Abu Dhabi (2021), Tel-Aviv (2022) et Antalya (2023). Il compte aussi trois médailles d'argent et deux de bronze dans ces tournois.