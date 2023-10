Matthias Casse, le leader des douze Belges à Montpellier, veut un 2e titre continental

Matthias Casse, N.1 mondial en moins de 81 kg, sera le leader de la délégation belge forte de cinq femmes et sept hommes aux championnats d'Europe de judo organisés de vendredi à dimanche à Montpellier en France.

Le Mortselois vise un 2e titre continental après celui enlevé en 2019 à Minsk. Depuis, il a ajouté trois podiums en autant de championnats (3e en 2020, 2e en 2021 et 2022). Son plus grand rival sera à nouveau le Géorgien Tato Grigalashvili. Le double tenant du titre mondial compte aussi deux titres européens (2020 et 2022). Il est l'actuel N.2 mondial.

Toma Nikiforov va vouloir profiter de l'Euro, qui lui réussi plutôt bien, pour remonter au classement mondial, important en vue de la qualification olympique. Le Bruxellois, 15e en -100 kg, double champion d'Europe 2018 et 2021, compte deux autres médailles à l'Euro: l'argent en 2016 et le bronze en 2015.