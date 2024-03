Matthias Casse ne disputera plus que deux tournois avant les Jeux de Paris

Vainqueur d'une finale épique, avec un golden score de 10 minutes 32 secondes, contre l'Autrichien Shamil Borchashvili (IJF 9), l'Anversois, 27 ans, a confié dans la foulée qu'il ne disputerait plus que deux tournois avant son rendez-vous de l'année, le 30 juillet, à l'Arena Champ de Mars, à Paris. Il s'agira du championnat d'Europe à Zagreb, fin avril, et des championnats du monde à Abou Dabi, fin mai.

"J'ai fait suffisamment de compétitions et j'ai des points à profusion", a-t-il expliqué. "Je ne dois donc plus m'inquiéter ni de la qualification, ni du classement mondial. Je peux me concentrer pleinement sur les Jeux Olympiques et faire en sorte d'arriver le plus frais possible à Paris. Il y aura encore bien un championnat d'Europe et un championnat du monde, auxquels j'aimerais participer. Ce ne sera pas le but de m'y présenter dans la forme de ma vie, mais il s'agira bien d'un tremplin en direction des Jeux. Et c'est toujours bon à prendre".