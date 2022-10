Matthias Casse se qualifie pour la finale de judo en -81 kg, Sami Chouchi sorti au 3e tour

(Belga) Matthias Casse s'est qualifié pour la finale des championnats du monde de judo dans la catégorie des moins de 81 kg à Tachkent dimanche en Ouzbékistan. Dans la même catégorie, Sami Chouchi a vu son parcours s'arrêter au 3e tour.

Exempté du premier tour, Casse, 2e mondial et champion du monde en titre, a d'abord défait le Britannique Lachlan Moorhead (IJF 39) sur ippon après 25 secondes dans le 'golden score'. L'Anversois a ensuite battu sur ippon le Kirghiz Asad Masabirov (IJF 37) au 3e tour. En quarts de finale, le champion du monde en titre a ensuite dû batailler pendant plus de quatre minutes dans le 'golden score' pour venir à bout de l'Autrichien Shamil Borchashvili (IJF 7) aux pénalités. Opposé au Japonais Sotaro Fujiwara (IJF 12) en demi-finale, Casse a d'abord subi un waza-ari avant de s'imposer sur un ippon à 11 secondes du gong. En finale, Casse affrontera son rival, le Géorgien Tato Grigalashvili, N.1 mondial. Casse a battu le Géorgien en finale des Mondiaux 2021 à Budapest puis dans le combat pour le bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo un mois et demi plus tard. Aussi exempté de premier tour, Chouchi, 7e mondial, a débuté par une victoire aux pénalités contre l'Égyptien Abdelrahman Abdelghaby (IJF 95) avant de s'incliner sur ippon au 3e tour contre le Japonais Takanori Nagase, 16e mondial et champion olympique en titre. Gabriella Willems (IJF 41/-70kg) montera sur les tatamis lundi et Sophie Berger (IJF 69/-78kg) et Toma Nikiforov (IJF 8/-100kg) mardi. Jeudi, Elle Salens, en -48 kg, a été éliminé au deuxième tour tandis que Jorre Verstaeten a été sorti au troisième tour en -60kg. Samedi, Abdul Malik Umayev a été sorti au 2e tour en -73 kg et Mina Libeer au 3e tour en -57 kg. (Belga)