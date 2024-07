Matthias Casse se sent beaucoup mieux qu'à Tokyo: "Je suis en pleine forme"

"Je suis en pleine forme", a assuré Casse samedi lors d'un point presse, quelques heures après son arrivée à Paris. "Venir trois jours avant, c'est largement suffisant pour moi. Paris est proche, je ne suis donc pas embêté par un long voyage. Il me reste deux jours pour me mettre dans ma bulle. Je préfère être chez moi à me préparer tranquillement. Je suis la majorité du temps dans ma chambre avec une ou deux personnes maximum. J'en fais le moins possible. Dimanche, j'irai un peu au stade mais le plus important est de prendre du poids et de me reposer, et voir un peu ma copine."

En 2016, Casse était présent comme 'sparring partner' de Dirk Van Tichelt aux JO de Rio de Janeiro avant de remporter le bronze à Tokyo. "Cela rappelle des souvenirs d'arriver au village olympique mais plus à Rio qu'à Tokyo où je suis monté sur le podium devant une tribune vide. Ici, mes parents, mes frères et ma copine peuvent venir. J'en suis très heureux."