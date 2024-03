Matthias Casse, vainqueur à Tashkent : "Un bon sentiment et de chouettes perspectives"

"C'est une nouvelle fois chouette de se retrouver sur la plus haute marche du podium", a-t-il confié au terme de sa journée. "Remporter les deux premiers Grands Chelems, qui plus est dans une année olympique, procure un bon sentiment et offre de chouettes perspectives. J'ai en outre réussi à vaincre aujourd'hui le champion olympique de Rio (le Russe Khasan Khalmurzaevà, ndlr) et le champion olympique de Tokyo ( le Japonais Takanori Nagase, ndlr). C'est la première fois que je bats Nagase en trois confrontations. C'est incontestablement positif. Ce fut dans l'ensemble une journée à nouveau éprouvante. Je n'étais pas au meilleur de ma forme, mais ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas, il faut malgré tout essayer de retirer le maximum. Et ce fut tout juste suffisant pour décrocher l'or. C'est également positif de savoir que je peux battre de grands noms et gagner alors que je ne suis pas au top".

Il s'agit de la sixième victoire de Matthias Casse dans un tournoi du Grand Chelem et sa deuxième de l'année, après son succès à Paris début février. Le palmarès du natif de Mortsel comprend une autre victoire à Paris, en 2020, et des succès à Abou Dhabi (2021), Tel-Aviv (2022) et Antalya (2023).