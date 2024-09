Matthieu Bonne bat le record du monde de course à pied de six jours en Hongrie

L'athlète Matthieu Bonne a battu le record du monde de course à pied de six jours mercredi lors de la course ultra des 6 Days Race, en Hongrie. Il a battu le record du coureur grec Yiannis Kouros, établi à 1.036,8 kilomètres. Le Belge n'a pas encore terminé sa course et continue de courir pour établir le record le plus élevé possible.