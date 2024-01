Matthis Besard, 13e du Ras Al Khaimah Championship, signe son meilleur résultat

Matthis Besard a terminé au 13e rang ex aequo du Ras Al Khaimah Championship, le tournoi de golf du DP World Tour doté de 2,5 millions de dollars qui s'est achevé dimanche dans les Émirats arabes unis. Nicolas Colsaerts, dans un mauvais jour, a reculé à la 59e place.

La Flandrien de 23 ans, qui a obtenu sa carte pour le principal circuit professionnel européen lors de la récente Qualifying School, a rendu une ultime carte de 71 après avoir bouclé trois premiers parcours en 70, 64 et 68 coups. Il avait abordé la dernière journée en 7e position.

Avec trois birdies et deux bogeys, soit un sous le par, il a cédé six places dimanche. Mais avec ce meilleur résultat en carrière, il empoche un chèque de 35.471 euros. Il termine à douze coups du Danois Torbjorn Olesen. Celui-ci a survolé le tournoi. Il a relégué son premier dauphin son compatriote Rasmus Hojgaard, à six coups.