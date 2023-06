Matthis Besard 15e après le premier tour à l'Open de Bretagne

Le premier tour en 68 coups de Matthis Besard lui a permis de s'installer à la 15e place de l'Open de Bretagne, tournoi de golf du Challenge Tour doté de 270.000 euros et joué sur le parcours de Pléneuf Val André, vendredi en France. Le golfeur de 23 ans est le mieux placé des joueurs belges engagés.

Besard, qui a récemment fait son entrée sur le circuit professionnel, a terminé 2 sous le par malgré un triple bogey au 17e trou. Il avait auparavant commis une seule erreur, et réussi six birdies. Il se trouve donc à 5 coups du leader français Felix Mory, en tête avec un coup d'avance sur le Nord-Irlandais Cormac Sharvin. Le Suédois Rikard Karlberg suit, un coup plus loin.

Yente Van Doren a terminé le premier tour en 74 coups (+4), à la 107e place. Alan De Bondt, en 78 coups (+8), est 141e.