Matthis Besard, 23e à Gérone, manque pour une place un ticket pour la phase finale

En rentrant une dernière carte de 69, à deux sous le par, Matthis Besard est passé de la 25e à la 19e place, comme six autres golfeurs alors que les 22 premiers sont qualifiés pour la phase finale à Tarragone du 10 au 15 novembre. Un barrage a départagé les derniers candidats et Matthis Besard a terminé en définitive à la 23e place, à un rang de ce dernier rendez-vous qualificatif qui offrira - à l'issue de six tours - 25 cartes pour le DP World Tour la saison prochaine.

Parmi les autres Belges présents à Gérone, Yente Van Doren a terminé à la 33e place, James Meyer de Beco est 36e et Jean de Wouters 44e.