Matthis Besard avec une 51e place au premier tour de la phase finale

Le joueur de 23 ans, originaire d'Audenarde, qui effectuait son premier des six tours sur le parcours Lakes (par-71), a pris un excellent départ en réalisant trois birdies sur ses huit premiers trous. Sur les 10 trous restants, il a ajouté deux bogeys à sa carte. Il compte six coups de plus que le Danois Jeppe Kristian, leader.

La phase finale de la Qualifying School réunit 156 golfeurs en lice pour l'obtention d'un ticket donnant accès au DP World Tour la saison prochaine. Au cours des quatre premiers jours, l'ensemble des participants jouera deux tours sur le parcours Lakes (par-71) et deux tours sur le parcours Hills (par-72). Après quatre tours, les 70 premiers joueront deux tours supplémentaires sur le parcours Lakes. Les 25 premiers après six tours recevront un ticket pour le DP World Tour.