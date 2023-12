Matthis Besard débute l'Alfred Dunhill Championship à la 35e place

Besard, 23 ans, a réussi un eagle sur son premier trou et un autre sur le dernier en plus d'avoir inscrit quatre birdies, mais il a également dû concéder six bogeys. Il accuse cinq coups de plus que le Sud-Africain Robin Williams, le leader. Ce dernier compte un coup d'avance sur son compatriote Jayden Schaper et sur l'Espagnol Manuel Elvira.