Matthis Besard dix coups derrière le leader après le premier tour en Afrique du Sud

Après deux birdies, un bogey et deux double bogeys, Besard a terminé trois coups au-dessus du par. Le joueur originaire de Flandre orientale a obtenu sa carte d'accès au tour européen en novembre et dispute son premier tournoi sur le DP World Tour. Il est l'un des rares golfeurs qui ont réussi à passer directement du statut d'amateur au plus haut niveau européen.

Besard, 23 ans, compte dix coups de retard sur le leader, le Suédois Joakim Lagergreen, auteur d'un parcours sans faute en 63 coups. Le Sud-Africain Casey Jarvis est deuxième avec un coup de plus.