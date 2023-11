Matthis Besard grimpe à la 25e place à Gérone

Besard, 23 ans, a réalisé un troisième tour en 67 coups, quatre sous le par, en inscrivant six birdies et deux bogeys sur sa carte. Avec un total de 212 coups, un sous le par, il se classe 25e avec dix coups de retard sur le leader danois Hamish Brown.

Cette deuxième phase du DP World Tour Qualifying School se déroule sur quatre sites en Espagne (Gérone, Huelva, Albacete et Almeria) et permettra à un certain nombre de golfeurs encore à déterminer de disputer la phase finale. Celle-ci aura lieu à Tarragone du 10 au 15 novembre et offrira à l'issue de six tours 25 cartes pour le DP World Tour la saison prochaine.