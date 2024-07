Matthis Besard signe un 63 et occupe la 2e place de l'ISCO Championship après le 2e tour

Le Flandrien de 24 ans a confirmé son excellente forme. Il a rentré six birdies sur les neuf premiers trous et encore trois autres pour signer un -9. Il avait terminé 6e du BMW International Open dimanche à Munich. Avec son score de 130, 14 sous le par, il pointe à deux coups de l'Américain Pierceson Coody, auteur de 61 jeudi. Besard partage la 2e place avec l'Américain Chez Reavie, qui a réussi la meilleure perf du jour (62) et le Philippin Rico Hoey.

Adrien Dumont de Chassart est lui éliminé. Le Villersois de 24 ans a rendu un second score de 71. Son total de 142 (-2) ne lui a permis de franchir le cut. Il lui aurait fallu réussir 136 pour avoir le droit de disputer les deux derniers tours