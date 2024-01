Mauvais début de William De Smet à Adelaïde

William De Smet n'occupe que la 70e place à l'issue de la première journée du championnat du monde de voile en classe olympique ILCA 7 (ex-Laser), le dériveur solitaire. L'Anversois a terminé respectivement 29e et 16e de ses deux régates, vendredi à Adelaïde en Australie. Il totalise 45 points.

Les 152 concurrents venus de 53 pays sont répartis en trois flottes les premiers jours. Chacune a disputé deux manches. Le Norvégien Hermann Tomasgaard est premier avec 2 points après avoir remporté ses deux régates. L'Australien Luke Elliott qui a gagné la première régate et terminé 2e dans sa flotte possède 3 points et occupe la 2e place provisoire. L'Allemand Philipp Buhl, 3e et 1er, se retrouve 3e avec 4 points.

Grâce à sa 15e place aux Mondiaux de Scheveningen l'an dernier, De Smet a décroché sa place pour les JO de Paris, dont les épreuves de voile se dérouleront au large de Marseille du 28 juillet au 8 août.