Max Homa remporte le Genesis Invitational après un playoff face à Tony Finau

(Belga) L'Américain, et local de l'étape, Max Homa a remporté dimanche le Genesis Invitational, comptant pour le circuit nord-américain de golf (PGA) et doté de 9,3 millions de dollars, après un playoff face à son compatriote Tony Finau, sur le parcours du Riviera Country Club en Californie.

Tony Finau a raté son putt à moins de 3,5 m du trou numéro 14 et second d'un playoff entre les deux joueurs, arrivés à égalité à l'issue du dernier tour dimanche. Il a ainsi donné la victoire à Homa, sa deuxième sur le circuit après celle du Wells Fargo Championship en 2019. "J'ai regardé ce tournoi toute ma vie, c'est ici que je suis tombé amoureux du golf", a déclaré Max Homa, originaire de la ville toute proche de Burbank. "Je ne pensais pas ressentir cela... j'espère que ce n'est que le commencement", a-t-il ajouté très ému. Le joueur âgé de 30 ans avait rendu avant ce playoff une carte de 66, sans un seul bogey, soit cinq coups sous le par, pour finir à égalité avec Finau, qui lui a rendu une carte de 64. Finau, 15e joueur mondial et Homa, 91e, ont tous deux dépassé Sam Burns, leader jusqu'à dimanche matin de ce tournoi parrainé par Tiger Woods. Burns (27 ans) s'était montré excellent jeudi et vendredi en égalant, avec un total de 130 sur deux tours, le record établi par Davis Love III en 1992, puis Mike Weir et Shigeki Maruyama en 2004. Le numéro un mondial Dustin Johnson, tenant du titre au Masters, a rendu une carte de 72, soit un au-dessus du par, pour finir huitième après avoir pourtant démarré la journée dans le groupe de tête à deux coups de Sam Burns. - Classement final dimanche à l'issue du quatrième tour remporté par Max Homa après un par sur le second trou du playoff (par 71): 1. Max Homa (USA) -12 (66-70-70-66) 2. Tony Finau (USA) -12 (71-67-70-64) 3. Sam Burns (USA) -11 (64-66-74) 4. Cameron Smith (Aus) -9 (69-68-71-67) 5. Jon Rahm (Esp) -7 (70-69-72-66) . Viktor Hovland (Nor) -7 (71-69-70-67) . Matthew Fitzpatrick (Ang) -7 (66-71-69-71) 8. Francesco Molinari (Ita) -6 (68-73-70-67) . Wyndham Clark (USA) -6 (67-69-73-69) . Matt Jones (Aus) -6 (67-72-69-70) . Dustin Johnson -6 (68-67-71-72) ... (Belga)