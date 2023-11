Max Homa remporte le Nedbank Golf Challenge

Homa a inscrit six birdies, un eagle et deux bogeys sur sa dernière carte du tournoi, terminant avec le meilleur résultat de la journée, 6 sous le par. Son total de 269 (-19) lui permet de devancer de 4 coups le Danois Nicolai Hojgaard, sextuple vainqueur sur le PGA Tour. Thorbjorn Olesen, compatriote d'Hojgaard, a fini 3e à une longueur de plus.