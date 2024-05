Maxime Carabin défend sa couronne mondiale avec succès sur 400m au Japon

Carabin (23 ans) a devancé ses rivaux japonais Tomoki Sato et Tatsuya Ito sur leur terrain. "Il y avait beaucoup de vent", a-t-il expliqué auprès de l'équipe paralympique belge. "Cela n'a pas aidé pour le chrono, mais le but premier, c'était la médaille. Je suis donc entièrement satisfait. J'ai pu partir devant et creuser directement un petit écart. Il me restait ensuite à surveiller mes adversaires et à m'adapter au vent, surtout dans les virages."

Désormais, Maxime Carabin va disputer le 100m et le 1500m. "Je suis motivé comme jamais pour le 100m. Je veux faire le doublé! Pour le 1500m, c'est une autre histoire. C'est une grande première pour moi sur cette distance, mais je suis motivé, bien préparé et je me sens bien..."