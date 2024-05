Maxime Carabin et Roger Habsch offrent deux titres à la Belgique sur 100m

Les sprinteurs Maxime Carabin et Roger Habsch ont tous deux remporté le 100m lors des Mondiaux de para athlétisme, vendredi, à Kobe, au Japon. Carabin s'est imposé dans la classe T52 en 16.79. Habsch a gagné en classe T51 en 20.82.

Carabin décroche ainsi une deuxième médaille d'or à Kobe, après avoir conservé son titre sur 400m. "Aujourd'hui, je n'ai pas fait un très bon départ donc c'est une satisfaction d'avoir pu me relancer, remonter, puis finalement dépasser les autres avant la ligne d'arrivée", a réagi le Liégeois dans un communiqué du Comité paralympique belge. "Je suis très heureux de conserver les deux titres mondiaux décrochés l'an dernier et ça annonce de très bonnes choses pour cet été à Paris".

Vice-champion du monde l'an passé, Habsch est "évidemment content d'être allé chercher le titre cette année" sur la distance dont il détient le record du monde. "Aujourd'hui, mon début de course a été un peu compliqué parce que ma main a glissé donc ma chaise a un peu dévié et j'ai dû corriger plusieurs fois ma trajectoire, mais j'ai pu remonter donc je suis quand même satisfait de ma course. Demain, place au 200m. Je suis en forme, donc j'espère conserver mon titre de l'an dernier", a conclu Habsch.