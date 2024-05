Maxime Carabin et Roger Habsch offrent encore deux titres à la Belgique

Maxime Carabin et Roger Habsch ont offert deux nouvelles médailles d'or à la Belgique, samedi, lors de la dernière journée des Championnats du monde de para-athlétisme à Kobe, au Japon.

Carabin a remporté son troisième titre mondial sur 1.500 m en T52, avec un record des championnats de 3:37.5. "La course s'est très bien déroulée", a déclaré Max après la cérémonie de remise des prix. "Il y avait beaucoup de vent. Heureusement, je n'ai pas eu à rouler en tête, car mon rival japonais Tomoki Sato est parti en tête. Cela s'est joué dans le dernier tour."

Habsch s'est lui imposé dans le 200m en catégorie T51. "J'ai pris un meilleur départ qu'hier dans le 100m. Comme j'étais rapidement en tête, j'ai pu bien gérer ma course et contrôler mes adversaires. L'objectif principal était le titre, pas le chrono, surtout qu'il y avait trop de vent. Je suis très heureux de ce doublé. C'était parfait. Même si j'ai été malade pendant deux jours ici au Japon, ce n'était pas gagné. Le voyage a été long et fatigant, mais cela en valait la peine."