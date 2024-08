Maxime Carabin était "venu pour l'or" et a assumé: "je l'ai eu"

"C'était fantastique", s'est réjoui Maxime Carabin, déjà auteur en séries le matin d'un nouveau record paralympique. "Ma tactique est toujours la même. Je veux être en tête après le virage et ensuite je ne veux plus revoir personne. Cela a fonctionné. J'ai pu conserver mon avance. C'était fantastique de pouvoir célébrer la victoire ici, avec le drapeau belge, dans un stade plein avec une super ambiance, nous ne sommes pas habitués à ça en tant qu'athlètes handisports. Et puis j'ai eu le droit de sonner la cloche dans le stade".

Le Liégeois a réussi un chrono de 55.10 en finale sur une piste détrempée du Stade de France, assez loin de son record du monde (52.00). "Mais ça ne compte pas du tout aujourd'hui", a relativisé l'athlète belge qui ouvre le compteur des médailles de la délégation belge à Paris. "Les conditions étaient tout sauf idéales. Je n'ai certainement pas fait la course parfaite, mais réaliser un meilleur chrono n'est pas possible dans de telles conditions. Par temps de pluie, nous utilisons des gants et des roues particulières, des ajustements doivent être effectués sur le volant. Ce n'est pas envisageable de battre un record avec ça. Ce matin, j'ai été stressé un moment. J'ai fait un chrono de 54 secondes (54.48 ndlr), alors qu'ici je fais plus de 52 secondes. Mais mon objectif était de remporter l'or, personne ne se souviendra des chronos. Alors que tout le monde se souvient des médailles et des titres. Je suis venu pour l'or et je l'ai eu."