Mazarine Guilbert et le deux de couple Andries-Vandenbussche en demi-finales à Lucerne

La Gantoise Mazarine Guilbert, 22 ans, s'est classée 2e de la deuxième des 3 séries préliminaires, où les 3 premières accédaient directement en demies, évitant ainsi les repêchages. En 7:48.71, elle n'a été devancée que par l'Irlandaise Sanita Puspure (7:36.20). Sa demi-finale est programmée lundi à partir de 10h36. La course aux médailles, qui offre trois tickets pour Paris, aura lieu mardi (12h58).

Vandenbussche et Andries, champions du monde et d'Europe chez les espoirs (U23) en 2022, se sont eux classés 3e de la 1re des 3 séries éliminatoires, où les 3 premiers accédaient aux demi-finales. Une position que le Brugeois de l'Union nautique de Bruxelles et le Gantois de la GRS ont occupé durant les 3/4 de la course, terminant, en 6:28.76, quelques secondes derrière les Suédois Jonas Richter et Hugo Nerud et les Moldaves Ivan Corsunov et Chirill Visotchi-Sestacov. De leur côté, seuls 2 sésames olympiques sont décernés aux 2 premiers de la finale A de mardi (12h01).