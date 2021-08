Hansle Parchment a remporté la médaille d'or au 110m haie. Le coureur jamaïcain a bien failli ne jamais disputer sa compétition en raison d'une erreur de parcours. Mais une bénévole l'a sauvé et lui a permis de courir. Ce qu'il n'a jamais oublié.

L'histoire derrière la médaille d'or d'Hansle Parchment est hallucinante. Le Jamaïcain a remporté le graal olympique au 110m haie à Tokyo, au terme d'un parcours du combattant. En effet, l'homme a bien failli ne jamais pouvoir concourir.

Sur les réseaux sociaux, il a confié qu'il avait en effet commis une belle erreur le jour de sa demi-finale, en prenant le mauvais bus. Ce dernier l'a envoyé à la piscine olympique et non au stade, où devait débuter son échauffement. Inquiet et pressé, il a demandé l'aide des organisateurs. Sans succès. "Ils m’ont dit de prendre un bus en sens inverse. Mais je serais certainement arrivé en retard pour l’échauffement", a-t-il raconté.

Il a donc décidé de prendre un taxi, mais il n'avait aucune monnaie sur lui. Sa seule possibilité était de demander l'aide d'une bénévole, qui lui a donné de quoi payer le trajet. La suite, on la connaît: Parchment remporte la médaille d'or. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Le lendemain, il repart dans le bus en question pour retrouver la bénévole.

Et il y parvient. Ému, il a tenu à la saluer et à lui offrir un cadeau: une photo avec la médaille d'or et un t-shirt de l'équipe jamaïcaine. "Je voulais vous remercier, parce que vous avez joué un rôle clé", a-t-il lâché à la jeune femme, visiblement émue. Que de belles images !

