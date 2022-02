Médaille historique: Hanne Desmet offre sa première médaille à la Belgique au Jeux Olympiques d'hiver de Pékin

Hanne Desmet a décroché la médaille de bronze du 1000 m dames en shorttrack, vendredi aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle offre ainsi à la Belgique une 7e médaille aux Jeux d'hiver et la première dans ces JO 2022. Il s'agit de la première médaille en short-track pour la Belgique aux Jeux olympiques.

L'Anversoise, vice-championne du monde de la distance, a terminé 3e de la finale A derrière la Suzanne Schulting, qui conserve son titre, et la Sud-Coréennne Minjeong Choi. Il s'agissait d'une seconde finale olympique pour Hanne Desmet, 25 ans, qui s'était classée 5e du 500 m lundi.

"C'est super de gagner le bronze. Ça récompense les heures d'entraînement, la patience, et toute l'équipe autour de moi", a déclaré Hanne Desmet sur le site des JO 2022. "Pour la Belgique, c'est aussi quelque chose d'important. Nous ne remportons pas beaucoup de médaille, en particulier dans les sports d'hiver. Donc gagner le bronze, c'est vraiment cool ! "

La Belgique avait remporté sa première médaille en 1924 lors des premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix avec une médaille de bronze en bobsleigh à quatre messieurs. Quatre ans plus tard, le patineur artistique Robert Van Zeebroeck s'était classé troisième à Saint-Moritz.

Les Jeux d'hiver de 1948 sont les plus réussis de la Belgique à ce jour. Les patineurs artistiques Micheline Lannoy et Pierre Baugniet sont devenus champions olympiques en couple, tandis que l'équipe masculine de bobsleigh à quatre (Max Houben, Freddy Mansfeld, Louis-Georges Niels et Jacques Mouvet) a remporté l'argent.