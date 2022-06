Meeting de Liège - Thiam avant son meeting à domicile : "Ravie d'avoir une nouvelle piste près de chez moi"

(Belga) Le meeting international d'athlétisme de Liège, qui se tiendra le 29 juin sur une toute nouvelle piste, a été présenté mercredi. La double championne olympique de l'heptathlon Nafi Thiam sera la tête d'affiche de la 20e édition du rendez-vous liégeois. "Je suis heureuse qu'il y ait une toute nouvelle piste si près de chez moi. Cette année, ce rendez-vous s'inscrit parfaitement dans ma préparation aux Championnats du monde", a déclaré Thiam.

"C'est toujours agréable de participer à un concours dans ma propre ville, devant mon propre public", se réjouit la pensionnaire du RFC Liège, citée dans un communiqué de l'organisation. La native de Namur, 27 ans, participera à deux épreuves, la hauteur et le 100 mètres haies, avant les Mondiaux d'Eugene (15-24 juillet). "Ce n'est pas un hasard si ce sont les deux épreuves que je dois encore peaufiner avant les Mondiaux. A la hauteur par exemple, je veux encore affiner ma course la semaine prochaine", a ajouté celle qui est à la recherche d'un 2e titre mondial après celui acquis à Londres en 2017. A Liège, Thiam pourra se mesurer à la meilleure hurdleuse belge, Anne Zagré, elle aussi qualifiée pour Eugene. Eliott Crestan sera aussi de la partie sur le 600 mètres, à l'instar de Thomas Carmoy (hauteur) et Rani Rosius (100 m). Avant de participer pour la 8e fois au meeting de Liège, Thiam sera présente ce weekend à Gentbrugge aux Championnats de Belgique, où elle s'alignera sur la longueur et le 100 mètres haies. La multiple championne olympique sud-africaine Caster Semenya (5.000 mètres), la championne du monde jamaïcaine en salle du 4x400 mètres Tiffany James (400 mètres) et l'Australien Peter Bol (600 mètres) seront aussi de la partie le 29 juin sur le tartan liégeois.