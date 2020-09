Mémorial Van Damme - Cynthia Bolingo: "Je tirerai mon bilan de saison dimanche après le meeting d'Heusden"

(Belga) Cynthia Bolingo s'est classée 6e du 100 mètres du Mémorial Van Damme en 11.72 secondes, à 9/100e de seconde de son meilleur temps de la saison, vendredi soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Cynthia Bolingo a ajouté une ligne à son palmarès de la saison en se classant, vendredi, 6e du 100 mètres du Mémorial Van Damme. Le meeting bruxellois a été disputé à huis clos, en raison de la crise sanitaire. "La chaleur du public a manqué et le Van Damme se caractérise justement par son public", a expliqué Cynthia Bolingo. "Le manque de supporters n'a toutefois pas beaucoup influencé la course. Nous devons, en tant qu'athlètes, nous adapter aux circonstances. Mon souhait était de me rapprocher de mon meilleur temps de la saison (11.63) voire le battre. J'ai couru en 11.72, ce qui n'est toutefois pas hyper-mauvais. J'ai commis trop d'erreurs et ce chrono le montre. Un 100 mètres n'est pas un 400", a indiqué la Belgian Cheetah qui devrait évoluer dimanche sur 100 mètres et sur 300 mètres au meeting d'Heusden avant de mettre un terme à sa saison. "Je tirerai le bilan après Heusden mais je peux déjà dire qu'après ma longue blessure, ce que j'ai réalisé jusqu'ici est plutôt satisfait, compte tenu du peu de courses que j'ai disputées sur 100 et 200 mètrs, deux distances que je n'avais plus abordées depuis presque deux ans." . (Belga)