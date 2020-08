Mémorial Van Damme - La championne olympique Kipyegon à l'assaut du record du monde du 1.000m, Nafi absente

(Belga) La 44e édition du Mémorial Van Damme, prévue le 4 septembre dans un Stade Roi Baudouin vide de tout spectateur en raison du coronavirus, sera riche d'une troisième tentative de record du monde. Outre celles de record de l'heure, tant chez les messieurs que les dames, la Kényane Faith Kipyegon, championne olympique 2016, tentera d'améliorer la marque du record du monde du 1.000 mètres, établi il y a 24 ans à Bruxelles. Les organisateurs ont également annoncé l'absence de Nafissatou Thiam, qui se plaint "d'une gêne persistante aux tendons d'Achille et qui préfère ne pas prendre de risque". Le champion olympique du saut à la perche Thiago Braz et la nouvelle sensation du sprint belge Rani Rosius seront eux de la partie.

La Kényane Faith Kipyegon, championne olympique en titre du 1.500 mètres, a approché de 17 centièmes il y a quelques semaines à Monaco le record du monde détenu par la Russe Svetlana Masterkova (2:28.98) depuis le Mémorial Van Damme 1996. Elle tentera de l'améliorer 24 ans plus tard, une nouvelle fois sur le tartan bruxellois. Le 1.000 mètres féminin remplace dans le programme de la soirée bruxelloise le relais du 400 mètres masculin. Blessés, les trois frères Borlée ont dû faire un trait sur leur saison. Nafi Thiam, autre étoile de l'athlétisme belge, sera aussi absente. La championne olympique de l'heptathlon souffre des tendons d'Achille et ne préfère pas prendre de risque. Elle ne pourra donc pas défier la championne du monde britannique Katarina Johnson-Thompson. A noter que le concours du lancer du poids, qui devait compléter un triathlon féminin particulier avec 'KJT' et la Belge, a été annulé. Il a été remplacé par le 100 mètres féminin, bâti autour de Rani Rosius. La sprinteuse limbourgeoise âgée de 20 ans a été couronnée voici 10 jours championne de Belgique dans ce même stade Roi Baudouin. Son temps de 11.39 constitue la seconde marque belge de tous les temps derrière Kim Gevaert (11.04). - Le programme: 18h40 100m wheelers (m) 18h48 100m blades (d) 19h03 100m haies (d) 19h11 course de l'heure (d) 19h45 saut à la perche (m) 19h59 saut en hauteur (d) 20h18 100m (d) 20h23 1500m (m) 20h34 400m (d) 20h42 200m (m) 20h47 1000m (d) 20h55 course de l'heure (m) 22h00 fin (Belga)