Menacé de perdre son contrat à temps-plein à l'Adeps, Ismaël Debjani change d'entraineur

(Belga) Ismaël Debjani a choisi de changer d'entraîneur et de quitter Christophe Dumont pour Rik Didden, entraîneur de la Ligue flamande d'athlétisme (Vlaamse Atletiekliga) avec Louvain comme base. L'information, révélée lundi par Le Soir, a été confirmée à Belga.

Après son élimination au premier tour des Mondiaux à Eugene et sa douzième place en finale de l'Euro à Munich, Debjani a reçu un deuxième rapport négatif lors de son évaluation annuelle à l'Adeps, avec la menace d'un passage de son contrat d'athlète de haut niveau à mi-temps. Le détenteur du record de Belgique du 1.500m s'était vu fortement suggéré de changer d'entraîneur s'il voulait conserver son contrat pro. Debjani a dès lors décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Dumont et de rejoindre Didden à Louvain, qui entraînent notamment Michael Somers et Jochem Vermeulen. (Belga)