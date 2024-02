Menin bat Guibertin et valide son ticket pour les playoffs

Guibertin et Menin nourrissaient la même ambition ce mercredi soir: accrocher trois précieux points dans la course aux playoffs que les six premiers du championnat se disputeront.

Et à ce petit jeu-là, c'est la formation flandrienne qui a fait l'opération en or, s'imposant en terres brabançonnes en trois sets (26-28, 22-25, 16-25). Un succès qui garantit la place de Menin en playoffs, alors que Guibertin devra s'imposer lors de son dernier match et espérer un faux pas de Louvain.