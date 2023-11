Menin battu en trois sets à Milan (avec Ferre Reggers) en 16es de finale aller

Le duel s'annonçait disproportionné pour Menin contre une formation ayant terminé quatrième du championnat italien - l'un des meilleurs en Europe la saison dernière - et valeur sûre sur la scène continentale depuis plusieurs années. Cette saison, les Italiens connaissent cependant un peu plus de difficultés, ne pointant qu'à la huitième place après six journées.

Cela n'a pas empêché l'équipe de l'une des plus grandes villes transalpines de ne laisser aucune chance à Menin, cinquième en championnat. Ferre Reggers, 20 ans, a inscrit 2 points.