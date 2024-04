Menin décroche le dernier ticket européen

Le cinquième et dernier ticket européen était en jeu en cette fin de semaine. Menin et Waremme, qui ont terminé 5e et 6e des playoffs se disputaient la finale de la mini-compétition regroupant les deux derniers de ces playoffs et les deux premiers des playdowns.

Pour Waremme, l'enjeu était gros puisque le club aurait pu découvrir l'Europe. Menin, pour sa part, y a déjà goûté et a d'ailleurs montré tout au long de la rencontre plus de liant et de constance, lui permettant de l'emporter, sans trop de problèmes, 3-1 (25/20, 19/25, 25/23, 25/18).