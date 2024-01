Menin prend le meilleur sur Achel et se replace en vue des playoffs

Un duel entre deux formations néerlandophones qui aspirent toujours à disputer les playoffs - le top 6 de la série y prendra part - en fin de saison. Malheur au vaincu, donc, les deux équipes se tenant avant la rencontre en un petit point.

Mais ce mercredi, c'est Menin qui a su tirer son épingle du jeu en se montrant plus solide et efficace dans les moments importants de la rencontre, l'emportant à domicile en trois petits sets (25/23, 25/21, 25/22). Et ce en partie grâce à Gilles Vandecavaye (15 points) et Marin Dukic (14).