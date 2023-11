Menin s'en sort au set en or contre Horodok et passe au tour suivant

Menin poursuit sa campagne européenne en Coupe CEV masculine, le second niveau continental de volley-ball, grâce à son succès dans le set en or face au club ukrainien d'Horodok, après une défaite (3-0) au match retour du 1er tour de l'épreuve, jeudi.

En débutant la manche retour avec un avantage considérable à la suite de sa victoire 3-1 à domicile la semaine dernière (29-27, 22-25, 25-18, 25-19), la formation belge savait qu'elle devait soit remporter deux sets, le match ou se montrer le plus solide au set en or.

Malgré la nette défaite concédée (25-19, 25-14 et 25-22), Menin a su reprendre du poil de la bête lors du set en or qui devait départager les deux équipes. Ce joker, les Meninois ne l'ont pas laissé passer en se montrant enfin plus tranchants et plus réguliers dans le jeu, parvenant à s'imposer au terme d'une manche serrée (14-16).