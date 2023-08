Merel Maes, la petite jeune qui prend de la hauteur, vient acquérir de l'expérience

Merel Maes se retrouve à 18 ans la plus jeune Belge de la 19e édition des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Malgré son statut de juniors, la sauteuse en hauteur est devenue la 17e performeuse mondiale de l'année le 8 juillet à Courtrai en portant son record personnel à 1m93, 2e performance mondiale chez les juniors en 2023. Elle a par la même occasion égalé le record national juniors de Sabrina De Leeuw qui remonte à 1993.

"Un record, on ne le bat pas à chaque concours. Je suis vraiment ici sans autre objectif que d'apprendre et d'acquérir de l'expérience", souligne Merel Maes. "En plus, j'ai été malade récemment (elle avait 38.6 de température le jour de la finale de l'Euro juniors à Jérusalem le 9 août où elle se classa 6e avec 1m83)."

"Ici j'attends d'elle avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de caméras, et tout le reste qu'elle arrive à se concentrer pour réussir ce qu'elle sait faire", souligne son coach depuis l'an dernier Fernando Oliva.