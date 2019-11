Mérite sportif de la Province de Liège - Julie Allemand devance Nafissatou Thiam, Thierry Neuville et Philippe Gilbert

(Belga) Julie Allemand a reçu le Trophée du Mérite sportif de la Province de Liège lors d'une soirée de gala organisée à Loncin samedi soir. La jeune basketteuse, 23 ans, a devancé notamment Nafissatou Thiam, vice-championne du monde de l'heptathlon, Thierry Neuville, vice-champion du monde des rallyes, le cycliste Philippe Gilbert, David Goffin, Grégory Wathelet, champion d'Europe de sauts d'obstacles, ou les Diables Rouges Axel Witsel et Nacer Chadli, tous nominés.

La meneuse liégeoise des Belgian Cats a été championne de France avec LDLC ASVEL Lyon, le club de Tony Parker, finissant la saison comme meilleure meneuse dans le cinq majeur de la Ligue française. Avec la Belgique, Julie Allemand a pris la 5e place de l'Euro à Belgrade, synonyme de qualification pour les tournois pré-olympiques en vue des JO de Tokyo l'an prochain dont l'un des groupes sera organisé du 6 au 9 février à Ostende, a-t-on appris vendredi. Julie Allemand n'était pas présente à Liège, mais à Helsinki, où la Belgique dispute son 2e match de qualifications pour l'Euro 2021 contre la Finlande après une probante victoire en ouverture jeudi à Charleroi contre l'Ukraine (83-66). "C'est un honneur et c'est bien que le basket soit récompensé et le basket féminin en particulier", a transmis Julie Allemand par vidéo. "Sur le plan individuel, c'est vrai que cela fait toujours plaisir et c'est une source de motivation aussi dans les moments plus difficiles." La soirée à Loncin a été marquée aussi par un hommage à Jean-Michel Saive. Le pongiste belge fêtait ses 50 ans (dimanche) et s'est offert un traditionnel Show Ping avec son frère, Philippe, et les frères Taloche. . (Belga)