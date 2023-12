"Mettre les Indiennes sous pression et tabler sur leur fragilité", préface le staff belge

"Ne pas trop réfléchir, jouer notre jeu et afficher notre identité", a préfacé Gilles Verdussen, le T2 du staff belge, refusant explicitement de calculer avant les derniers duels de poules, qui pourraient voir l'élimination de l'Allemagne, championne d'Europe et vice-championne du monde en titre, battue 0-6 par les Belges d'entrée de jeu mercredi. "Autant en équipe comme d'un aspect individuel, ces deux larges succès (avec le 8-0 réussi jeudi contre la Canada, ndlr) nous ont permis de prendre confiance et de croire en nos capacités. Cette concrétisation offensive dans une poule difficile, a également procuré un 'boost' au groupe. Le point encore à travailler reste nos PC, mais il s'agit de petits détails à régler. Juste peaufiner 3 ou 4 phases qui marchent bien en appui de nos sleepeuses habituelles", assure l'ancien Red Lions.

Concentrées sur l'Inde, "qui possède une toute autre culture que les équipes européennes", les Young Red Panthers s'attendent à rencontrer "un groupe très technique et rapide en contre", ajoute-t-il. "Les espoirs indiennes vivent quasi toute l'année ensemble et se connaissent donc très bien. Par contre, et cela s'est confirmé hier lors de leur défaite devant l'Allemagne, elles notent une fragilité mentale et sont capables de craquer lorsqu'elles sont mises sous pression. Ce sera notre objectif samedi, tant en pression haute que basse."