Mexique: l'ultra-marathon des Tarahumaras, bien plus qu'une course à pied

Ils se sont élancés dès l'aube dimanche à l'assaut des profonds canyons de la Sierra Tarahumara dans le nord-ouest du Mexique, pour l'un des ultra-marathons les plus éprouvants, les plus originaux et les plus généreux au monde.

Sur 80, 40 et 21 km, plusieurs centaines d'athlètes amateurs mexicains et étrangers -Etats-Unis surtout- se mesurent aux coureurs de fond des communautés locales raramuri, connus pour leur endurance légendaire.

Par leur condition cardio-vasculaire, les hommes et les femmes des Tarahumara sont les "Spartiates de notre temps", avait écrit dans une revue scientifique un cardiologue américain, Dale Groom, dès 1971, estimant à l'époque leur population entre 30.000 à 50.000 personnes (des chiffres toujours actuels).

Arrivés quelques jours avant la course, les étrangers ont tenté de briser la glace avec les Raramuris dans le village d'Urique, qui s'étale au fond de la "barranca" (gorge ou canyon) la plus profonde du Mexique (1.800 m).

"C'est bien plus qu'une course. L'esprit consiste à partager, à échanger entre les cultures", affirme Fabio Meraz, responsable du tourisme local. David Stoltzfus est venu de Pennsylvanie pour participer à "son premier 50 miles" (80 km): "C'est dur. Je n'en sais pas plus", raconte le jeune Américain.

La nuit précédent la course, la plupart des étrangers ont dormi à l'hôtel ou dans des gîtes, et les Raramuri, dans un campement au bord de la rivière Urique qui coule au fond de la Barranca. La différence ne s'arrête pas là. Les Raramuris ("pieds légers" dans leur langue) se sont élancés pour la plupart chaussés de leur simples sandales traditionnelles attachées par des lanières aux mollets (huarache). "J'ai l'habitude de ces huaraches. Je n'utilise presque pas de tennis. Mes pieds ne s'y habituent pas", explique une participante au semi-marathon, Irma Chavez. Les femmes courent vêtues de leur longue robe aux couleurs vives, tandis que les hommes portent un ample caleçon blanc qui flotte au vent. Samedi, de nombreux raramuris, à l'air intimidé pour la plupart, sont venus retirer leur dossard à la veille de la course. L'ultra-marathon est aussi une oeuvre sociale au service de leur communauté touchée par le réchauffement climatique. Les participants seront récompensés avec des bons d'achat de nourriture.