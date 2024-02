Meziane "frustré, mais fier" d'avoir frôlé l'exploit: "beaucoup de motifs de satisfaction"

Les Etats-Unis s'en sont sortis sur une claquette de Breanna Stewart à la dernière seconde alors que sa coéquipère avait le pied clairement sur la ligne de sortie deux secondes plus tôt. Cela dit sur le plan comptable, cela ne change en rien l'objectif des Belges. Une victoire contre le Sénégal vendredi (20h45) offrira un ticket à la Belgique pour les JO 2024.

"Il y a de la déception, mais en même temps de la fierté d'avoir pu réussir un match comme celui-ci. Quand tu joues les Etats-Unis et que tu perds sur une dernière possession, au buzzer en plus et un pied sur la ligne, c'est frustrant", a commenté Rachid Meziane. "Ce type de match-là nous offre de belles perspectives. On a emmagasiné beaucoup de confiance, même si quelques filles ont joué un peu trop de minutes par rapport à ce qui je voulais faire au départ. Mais ces minutes vont vite être récupérées parce que dans la tête on a gagné en confiance. Ce soir 14.000 personnes ont vu un très bon match de basket et qui peuvent être fières des joueuses. Lisowa a fait une entrée exceptionnelle, Mununga aussi, Becky Massey a été très intéressante. Il y a beaucoup de motif de satisfaction à aller chercher. Maintenant, il va falloir vite switcher dans la tête pour affronter le Sénégal, capital pour nous. Si on est capable de reproduire ce basket-là, je suis très optimiste. On a regardé leur match contre le Nigeria. Elles vont jouer leur va-tout. Le combat sera différent".