Miami marche sur Philadelphie, avec le mince espoir d'éviter les barrages

Le Heat a corrigé (129-101) des Sixers déjà qualifiés et désintéressés, mû par la volonté d'éviter les barrages qui lui tendent pourtant les bras à l'Est et dont s'est un peu plus rapproché Oklahoma City à l'Ouest, jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball

Philadelphie, assuré de terminer 3e à l'Est, attend de connaître son adversaire au 1er tour. Et force est de constater que Miami (7e) fait tout pour l'être, même si la probabilité de doubler in extremis Brooklyn (6e) est très réduite. Mais elle existe et se résume à ce scénario: les Nets doivent leurs deux derniers matches face à Orlando et Philadelphie pendant que le Heat doit gagner à Washington et contre Orlando.

Sans ses meilleurs éléments, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen ménagés, Cleveland (4e) s'est tout de même baladé (118-94) à Orlando, également dépourvu de ses titulaires. Dans ce match de seconds voire troisièmes couteaux, le vétéran Danny Green s'est distingué en sortie de banc (21 pts) pour les Cavs.