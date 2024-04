Miami s'impose à Boston et égalise, le Thunder enfonce La Nouvelle-Orléans

Dans l'autre match de mercredi, Oklahoma City (N.1 à l'Ouest) n'a laissé aucune chance à La Nouvelle-Orléans (N.8) dominée 124-92. Le Thunder mène la série 2-0.

Sur le parquet de Boston, Tyler Herro a bien porté son nom, en inscrivant 24 points et en délivrant 14 passes décisives, dont certaines pépites du côté du Heat. Mais la performance a été collective: les titulaires du cinq de départ ont tous marqué plus de dix points, avec Bam Adebayo et Caleb Martin à 21 unités.