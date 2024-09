Michael Johnson au tableau d'honneur du meeting bruxellois

L'Américain Michael Johnson, quadruple champion olympique, a été intronisé au Hall of Fame du Mémorial Van Damme lors de son traditionnel dîner de gala, jeudi soir à Bruxelles.

Spécialiste du 400m, Michael Johnson est le 19e athlète à afficher son nom au tableau d'honneur. Il a notamment décroché l'or sur 200m et 400m aux Jeux d'Atlanta en 1996. C'est le seul athlète à avoir réussi ce doublé. A Sydney, quatre ans plus tard, il avait conservé son titre sur 400m.

L'Américain est 8 fois champion du monde également sur 200m et 400m et fut détenteur du record du monde durant de nombreuses années. Invaincu sur 400m durant 7 ans et 58 courses à partir de 1993, Michael Johnson s'est imposé à cinq reprises au Mémorial Van Damme. Il avait mis un terme à sa carrière en 2001, à 34 ans, devenant ensuite, un consultant de choix pour la BBC.